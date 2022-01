Giugliano | spari contro un supermercato | indagano i carabinieri

(Di martedì 4 gennaio 2022) Una brutta sorpresa quella che ha trovato questa mattina il titolare delPam di via Aniello Palumbo, al centro di. Due fori di proiettile erano presenti sulla saracinesca al momento dell’apertura.di via Palumbo: si indaga Ancora da ricostruire la dinamica della sparatoria. I colpi sarebbero stati esplosi da L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Giugliano spari

Teleclubitalia.it

In provincia di Napoli, due persone sono state ricoverate a Frattamaggiore e altre due a. A Castellammare di Stabia un uomo è rimasto ferito a una mano: curato in ospedale, è stato dimesso ...Il 29enne, infatti, si è spento questa notte presso l'ospedale San Giuliano diin ... intorno alle ore 20, esplodendo una raffica di. Cinque le persone rimaste ferite, tre ritenute ...GIUGLIANO – Paura stanotte a Giugliano. Alcuni colpi di pistola sono stati esplosi contro la vetrina del supermercato Pam, in Via Aniello Palumbo, nel cuore di Giugliano. I proiettili hanno bucato la ...Dietro una tradizione consolidata e nonostante gli accresciuti controlli delle forze dell’ordine esplosioni e giochi pirotecnici si sono susseguiti in città fin quasi all’alba. Nove i feriti tra capol ...