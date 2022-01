GFVIP Alfonso Signorini sbotta in diretta: “Chiedo provvedimento disciplinare!” (Di martedì 4 gennaio 2022) Nella puntata di ieri sera del GFVIP diversi vip hanno rischiato la rissa nei duri confronti nella casa: ecco cosa L'articolo proviene da Tutto sul Gossip. Leggi su tuttosulgossip (Di martedì 4 gennaio 2022) Nella puntata di ieri sera deldiversi vip hanno rischiato la rissa nei duri confronti nella casa: ecco cosa L'articolo proviene da Tutto sul Gossip.

Advertising

GrandeFratello : Per questa sera Laura Freddi siederà al fianco di Alfonso ed Adriana Volpe nel ruolo di opinionista d’eccezione. In… - FD22667 : @alfosignorini #gfvip Ma ci vuole tanto a rimproverare e punire questi Vip?Ah vero,ieri sera Alfonso lo ha detto ch… - BettinEleonora : RT @BluStanza: Alfonso: caro basciano,te la dovrai conquistare la nostra sophie ,la strada è lunga ... Jessica in sottofondo : in salita mi… - Simonet83853671 : RT @elenatrinchero: Ieri sera per la prima volta c’è chi è riuscito ad essere sullo stesso livello di Soleil: non solo Katia, ma anche Mani… - loutomli__ : RT @MiScoccioTroppo: E comunque io stavo morendo quando Miriana ha chiesto ad Alfonso “Ho mai sparlato male di qualcuno?” Alfonso: “nono”… -