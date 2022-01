Fontanelle neonato | cosa sono | quando si chiudono e come gestirle

Leggi su gravidanzaonline

(Di martedì 4 gennaio 2022) Alla nascita tutti i bambini hanno caratteristiche e condizioni che andranno scomparendo nel corso delle settimane e dei mesi esituazioni legate al perfezionamento del loro sviluppo dopo la nascita. Una delle più comuni (e allo stesso tempo delicate) è quella delledel, ovvero quello spazio morbido presente sul cranio del bambino. I genitori sanno che si tratta di una realtà normale, ma allo stesso tempospesso timorosi per la salute del proprio bambini, temendo di noncorrettamente. Per rispondere ai tanti dubbi, ma anche a una serie di curiosità intorno a questa particolare (e temporanea) conformazione del cranio dei neonati, abbiamo intervistato la Dottoressa Pilar Nannini, specialista in pediatria, che ci ha permesso di definire meglio tutto quello che ...