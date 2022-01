Da oggi la foto a più alta risoluzione di sempre è un dipinto di Rembrandt (Di martedì 4 gennaio 2022) Il titolo del progetto – Operation night watch – sa da film di 007. E in effetti l’ultima trovata del team incaricato sembra davvero un avveniristico gadget di Q: la Ronda di notte, uno dei più celebri capolavori di Rembrandt, da oggi potrà essere ingrandita a livelli mai raggiunti prima senza l’aiuto di un microscopio. “I confini del possibile si sono spostati ancora una volta”, ha dichiarato al Telegraaf Taco Dibbits, direttore del Rijksmuseum di Amsterdam che custodisce l’opera e ne finanzia il piano di ricerca e conservazione. Il quadro è stato trasposto su una maxi-fotografia, che da lunedì è visibile per tutti sul sito del museo. Un puzzle da 8.430 scatti di singole sfaccettature della tela, uniformate dall’intelligenza artificiale in base a ogni possibile micro-variazione, peli, riflessi, soffi d’aria. In tutto fanno 717 ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 4 gennaio 2022) Il titolo del progetto – Operation night watch – sa da film di 007. E in effetti l’ultima trovata del team incaricato sembra davvero un avveniristico gadget di Q: la Ronda di notte, uno dei più celebri capolavori di, dapotrà essere ingrandita a livelli mai raggiunti prima senza l’aiuto di un microscopio. “I confini del possibile si sono spostati ancora una volta”, ha dichiarato al Telegraaf Taco Dibbits, direttore del Rijksmuseum di Amsterdam che custodisce l’opera e ne finanzia il piano di ricerca e conservazione. Il quadro è stato trasposto su una maxi-grafia, che da lunedì è visibile per tutti sul sito del museo. Un puzzle da 8.430 scatti di singole sfaccettature della tela, uniformate dall’intelligenza artificiale in base a ogni possibile micro-variazione, peli, riflessi, soffi d’aria. In tutto fanno 717 ...

