Covid Francia, Macron: “Voglio far arrabbiare i no vax” (Di martedì 4 gennaio 2022) “I non vaccinati” contro il Covid “Voglio davvero farli arrabbiare. E così continueremo a farlo, fino alla fine. Questa è la strategia”. Con queste parole il presidente francese Emmanuel Macron, in un’intervista a ‘Le Parisien’, mette in guardia i no vax. “In democrazia il nemico peggiore sono la menzogna e la stupidità. Sui non vaccinati facciamo pressione limitando loro, per quanto possibile, l’accesso alle attività della vita sociale. D’altra parte, la quasi totalità delle persone, oltre il 90%, ha aderito” alla vaccinazione. “E’ una piccolissima minoranza che è refrattaria. Non li metteremo in prigione, non li vaccineremo con la forza. E quindi bisogna dirgli: dal 15 gennaio non potrete più andare al ristorante, a prendere un caffè, a teatro, al cinema”, scandisce il presidente francese. Macron ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 4 gennaio 2022) “I non vaccinati” contro ildavvero farli. E così continueremo a farlo, fino alla fine. Questa è la strategia”. Con queste parole il presidente francese Emmanuel, in un’intervista a ‘Le Parisien’, mette in guardia i no vax. “In democrazia il nemico peggiore sono la menzogna e la stupidità. Sui non vaccinati facciamo pressione limitando loro, per quanto possibile, l’accesso alle attività della vita sociale. D’altra parte, la quasi totalità delle persone, oltre il 90%, ha aderito” alla vaccinazione. “E’ una piccolissima minoranza che è refrattaria. Non li metteremo in prigione, non li vaccineremo con la forza. E quindi bisogna dirgli: dal 15 gennaio non potrete più andare al ristorante, a prendere un caffè, a teatro, al cinema”, scandisce il presidente francese....

