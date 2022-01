Covid, curva del contagio ancora in aumento a Pozzuoli: 2mila i positivi (Di martedì 4 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Non si arresta l’ascesa dei contagi a Pozzuoli. Toccato un nuovo record: 164 il numero di persone positive al coronavirus nelle ultime 24 ore. Effettuati 807 tamponi nell’ultimo giorno. Sale così ad 8971 il numero totale delle persone contagiate dal virus dall’inizio della pandemia. In città al momento il numero dei positivi è pari a 1916 unità. L’Asl Napoli 2 Nord non ha comunicato guarigioni negli ultimi due giorni per cui il dato dei guariti rimane di 6949. Cala, viceversa, la percentuale dei tamponi risultati positivi rispetto agli analizzati che passa dal 27% circa del giorno precedente a poco più del 20%, un dato, comunque, superiore a quello medio registrato nella regione. Dati preoccupanti si registrano anche a Monte di Procida, come informa il sindaco, Giuseppe Pugliese. Nel più piccolo ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 4 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Non si arresta l’ascesa dei contagi a. Toccato un nuovo record: 164 il numero di persone positive al coronavirus nelle ultime 24 ore. Effettuati 807 tamponi nell’ultimo giorno. Sale così ad 8971 il numero totale delle persone contagiate dal virus dall’inizio della pandemia. In città al momento il numero deiè pari a 1916 unità. L’Asl Napoli 2 Nord non ha comunicato guarigioni negli ultimi due giorni per cui il dato dei guariti rimane di 6949. Cala, viceversa, la percentuale dei tamponi risultatirispetto agli analizzati che passa dal 27% circa del giorno precedente a poco più del 20%, un dato, comunque, superiore a quello medio registrato nella regione. Dati preoccupanti si registrano anche a Monte di Procida, come informa il sindaco, Giuseppe Pugliese. Nel più piccolo ...

