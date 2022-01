Coronavirus | oggi in Calabria 7 morti e 1 905 nuovi casi positivi | record di contagi a Reggio | il BOLLETTINO

Advertising

BAG_OFSP_UFSP : #CoronaInfoCH #Coronavirus Punto stampa oggi alle 14.00 ore a Berna sulla situazione attuale #COVID19. Con… - SkySport : Covid, Paris St. Germain annuncia la positività di Donnarumma #SkySport #SkyLigue1 #Ligue1 #Donnarumma #Psg - SkySport : Parma, Buffon positivo al Covid-19 #SkySport #SerieB #Buffon #Parma - InfoLtnews : Coronavirus, 1.905 i nuovi positivi di oggi in Calabria - rubenanguiano : Coronavirus oggi. Draghi vede Bianchi, Speranza e Figliuolo su scuola - Il Sole 24 ORE -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oggi

Il Sole 24 ORE

... chetocca il 75,1%, quasi 15 punti percentuali in più di ieri, quando era arrivato al 60,6%. Emilia Romagna Dall'inizio dell'epidemia da, in Emilia - Romagna si sono registrati 575.I dati della Regione Sono 8.773 i nuovi contagi da, martedì 4 gennaio in Emilia Romagna, secondo i dati Covid - 19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 25 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 59.572 ...Gianluigi Donnarumma, portiere del Psg, è positivo al Covid. Lo ha annunciato oggi il club. Aumentano i giocatori positivi al coronavirus ...Sono 288 (+2) i ricoveri in ospedale per Covid di cui 53 (-1) in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 5 decessi. Le vittime sono una 86enne di Trecastelli, una 89enne e una 70enne ...