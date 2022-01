Berrettini-Medvedev, ATP Cup 2022: programma, orario, tv, quando si gioca (Di martedì 4 gennaio 2022) Matteo Berrettini ha conquistato la sua prima vittoria alla ATP Cup 2022: dopo la sconfitta all’esordio contro l’australiano Alex de Minaur, l’azzurro è riuscito a regolare il francese Ugo Humbert e poi si è imposto anche in doppio in coppia con Jannik Sinner. Il tennista romano ha confezionato una buona prestazione e ha permesso all’Italia di battere la Francia per 3-0, restando così in corsa per il passaggio del turno. Matteo Berrettini tornerà in campo giovedì 6 gennaio (secondo incontro a partire dalle ore 00.00 italiane, dunque a giornata dell’Epifania appena incominciata) per affrontare Daniil Medvedev nel secondo incontro della contesa tra Italia e Russia, decisiva per la qualificazione alle semifinali della competizione tennistica per Nazionali. L’azzurro, che scenderà in campo dopo la sfida tra Jannik Sinner e ... Leggi su oasport (Di martedì 4 gennaio 2022) Matteoha conquistato la sua prima vittoria alla ATP Cup: dopo la sconfitta all’esordio contro l’australiano Alex de Minaur, l’azzurro è riuscito a regolare il francese Ugo Humbert e poi si è imposto anche in doppio in coppia con Jannik Sinner. Il tennista romano ha confezionato una buona prestazione e ha permesso all’Italia di battere la Francia per 3-0, restando così in corsa per il passaggio del turno. Matteotornerà in campo giovedì 6 gennaio (secondo incontro a partire dalle ore 00.00 italiane, dunque a giornata dell’Epifania appena incominciata) per affrontare Daniilnel secondo incontro della contesa tra Italia e Russia, decisiva per la qualificazione alle semifinali della competizione tennistica per Nazionali. L’azzurro, che scenderà in campo dopo la sfida tra Jannik Sinner e ...

Advertising

tennis_di : SE (grosso SE) ho fatto bene i calcoli: a) in caso di vittoria francese contro l'Australia, per passare ci basta ba… - Sebastiano73 : @JoJordy07 @GeorgeSpalluto Basterà che la Francia batte l'Australia e allora il 2-1 sarebbe sufficiente, altrimenti… - Sebastiano73 : @smngld01 @GeorgeSpalluto 4-0 Sinner. 2-2 Berrettini. 3-3 il doppio. Fa 9-5. Russia invece sta 3-2 Medvedev. 4-1 Sa… - imantartide : penso che preferirei diventare cieca che vedere berrettini medvedev giovedì - Fprime86 : RT @lorenzofares: La proprietà transitiva nel #tennis non esiste Se alla #ATPCup un Matteo #Berrettini ???? in progresso batte in 2 set Ugo… -