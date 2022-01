Bassetti a La7: “Obbligo vaccinale andava fatto a ottobre, ora è troppo tardi. Continuiamo a essere in ritardo e a farci rincorrere dal virus” (Di martedì 4 gennaio 2022) “Obbligo vaccinale? Io credo che sia troppo tardi, avremmo dovuto farlo prima. L’Obbligo vaccinale, se si voleva farlo, andava fatto a ottobre, magari per tutti gli over 40. Siamo in ritardo, Continuiamo a farci rincorrere dal virus. E invece dovremmo essere noi ad anticiparlo”. Così, a “Tagadà” (La7), Matteo Bassetti, primario del reparto Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova, esprime il suo scetticismo sull’ipotesi di Obbligo vaccinale o di super green pass rafforzato in tutti i luoghi di lavoro. E spiega: “Oggi, nel pieno della quarta ondata, con la variante ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) “? Io credo che sia, avremmo dovuto farlo prima. L’, se si voleva farlo,, magari per tutti gli over 40. Siamo indal. E invece dovremmonoi ad anticiparlo”. Così, a “Tagadà” (La7), Matteo, primario del reparto Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova, esprime il suo scetticismo sull’ipotesi dio di super green pass rafforzato in tutti i luoghi di lavoro. E spiega: “Oggi, nel pieno della quarta ondata, con la variante ...

