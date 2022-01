Alfonso Signorini rimprovera i vipponi: «Ora basta, prenderò seri provvedimenti» (Di martedì 4 gennaio 2022) Alfonso Signorini rimprovera i vip durante la puntata e chiede al Grande Fratello di prendere dei provvedimenti Durante la diretta del Grande Fratello Vip ci sono state liti e scontri verbali tra i vipponi della casa più spiata d’Italia. Una puntata difficile quella del 3 gennaio per il conduttore Alfonso Signorini che ha chiesto al Grande Fratello di prendere provvedimenti contro gli inquilini della casa di Cinecittà. Infatti diversi vip si sono scontrati: Katia contro Miriana, Lulù contro Soleil, Alessandro Basciano contro Alex Belli solo per citarne alcuni. Scontri che hanno portato gli inquilini più volte ad ignorare il conduttore che cercava di prendere la parola e gestire la puntata. Tra una parola e l’altra, durante le liti, sono volate parole ... Leggi su 361magazine (Di martedì 4 gennaio 2022)i vip durante la puntata e chiede al Grande Fratello di prendere deiDurante la diretta del Grande Fratello Vip ci sono state liti e scontri verbali tra idella casa più spiata d’Italia. Una puntata difficile quella del 3 gennaio per il conduttoreche ha chiesto al Grande Fratello di prenderecontro gli inquilini della casa di Cinecittà. Infatti diversi vip si sono scontrati: Katia contro Miriana, Lulù contro Soleil, Alessandro Basciano contro Alex Belli solo per citarne alcuni. Scontri che hanno portato gli inquilini più volte ad ignorare il conduttore che cercava di prendere la parola e gestire la puntata. Tra una parola e l’altra, durante le liti, sono volate parole ...

