Alessandro Benetton presidente | svolta nella holding che controlla Atlantia e Autogrill

... ossia i discendenti dei quattro fondatori Luciano, Giuliana, Gilberto e Carlo, sembrano compatti e sostanzialmente d'accordo sul nome di, figlio di Luciano, come profilo ...leggi anchea Money.it: racconto ai giovani come avere successo in Italia Articolo originale pubblicato su Money.it qui: Giovani e impresa: le agevolazioni previste per gli ...C'è grande fermento nella sede della Holding Edizione di Ponzano Veneto (TV), è infatti giunto il momento di nominare un nuovo Presidente che sia in grado di gestire la cassaforte della Famiglia Benet ...Tra gennaio e la primavera si scioglieranno tutti i nodi finanziari che hanno tenuto banco nel 2021: lo scorporo della rete Telecom, il controllo del Leone e ...