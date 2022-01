3806 nuovi contagi. I dati di martedì 4 gennaio 2022 (Di martedì 4 gennaio 2022) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 8.035 tamponi molecolari sono stati rilevati 953 nuovi contagi, con una percentuale di positività dell’11,86 %. Sono inoltre 19.825 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 2.853 casi (14,39%). A seguito della comunicazione della Regione del 31/12/2021 nel conteggio dei casi positivi vengono inclusi anche i soggetti risultati positivi a tampone antigenico eseguito in farmacia. In particolare il dato odierno include i casi con data di prelievo compresa tra il 31 dicembre 2021 e il 3 gennaio 2022 per un totale di 1950 soggetti. Di questi, l’incremento delle ultime 24 ore è pari a 1302 positivi. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. La prima fascia d’età per quel che riguarda il contagio ... Leggi su udine20 (Di martedì 4 gennaio 2022) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 8.035 tamponi molecolari sono stati rilevati 953, con una percentuale di positività dell’11,86 %. Sono inoltre 19.825 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 2.853 casi (14,39%). A seguito della comunicazione della Regione del 31/12/2021 nel conteggio dei casi positivi vengono inclusi anche i soggetti risultati positivi a tampone antigenico eseguito in farmacia. In particolare il dato odierno include i casi con data di prelievo compresa tra il 31 dicembre 2021 e il 3per un totale di 1950 soggetti. Di questi, l’incremento delle ultime 24 ore è pari a 1302 positivi. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. La prima fascia d’età per quel che riguarda ilo ...

Advertising

udine20 : 3806 nuovi contagi. I dati di martedì 4 gennaio 2022 - - udine20 : 3806 nuovi contagi. I dati di martedì 4 gennaio 2022 - - il_piccolo : Covid, in Fvg 3806 nuovi contagi e otto decessi: in calo i ricoveri - UdineseTV : Covid: in FVG 3806 nuovi contagi e 8 decessi - - IlFriuli : Coronavirus, 3.806 nuovi contagi e otto decessi in Fvg. Le persone in terapia intensiva scendono a 28 e i pazienti… -

Ultime Notizie dalla rete : 3806 nuovi Coronavirus, 3.806 nuovi contagi e otto decessi in Fvg Oggi in Friuli Venezia Giulia su 8.035 tamponi molecolari sono stati rilevati 953 nuovi contagi , con una percentuale di positività dell'11,86 %. Sono inoltre 19.825 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 2.853 casi (14,39%). A seguito della ...

Nel dettaglio, il bollettino diffuso dalla Regione, riporta 103 nuovi casi in 24 ore. I guariti sono 59: il numero dei positivi attuali sale così a 780. Le persone ricoverate in ospedale sono 23, di ...

Friuli Venezia Giulia flagellata dai contagi: 3806 i nuovi casi. Nuovo record Telefriuli Covid: in Fvg 3806 nuovi contagi e 8 decessi Pordenone, 4 gen - Oggi in Friuli Venezia Giulia su 8.035 tamponi molecolari sono stati rilevati 953 nuovi contagi, con una percentuale di positività dell'11,86 %. Sono inoltre 19.825 i ...

Covid: in Fvg 3806 contagi (inclusi i positivi ai ‘rapidi’ in farmacia) e 8 decessi Oggi in Friuli Venezia Giulia su 8.035 tamponi molecolari sono stati rilevati 953 nuovi contagi, con una percentuale di positività dell'11,86 %. Sono inoltre 19.825 i test rapidi antigenici realizzati ...

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 8.035 tamponi molecolari sono stati rilevati 953contagi , con una percentuale di positività dell'11,86 %. Sono inoltre 19.825 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 2.853 casi (14,39%). A seguito della ...Nel dettaglio, il bollettino diffuso dalla Regione, riporta 103casi in 24 ore. I guariti sono 59: il numero dei positivi attuali sale così a 780. Le persone ricoverate in ospedale sono 23, di ...Pordenone, 4 gen - Oggi in Friuli Venezia Giulia su 8.035 tamponi molecolari sono stati rilevati 953 nuovi contagi, con una percentuale di positività dell'11,86 %. Sono inoltre 19.825 i ...Oggi in Friuli Venezia Giulia su 8.035 tamponi molecolari sono stati rilevati 953 nuovi contagi, con una percentuale di positività dell'11,86 %. Sono inoltre 19.825 i test rapidi antigenici realizzati ...