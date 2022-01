Tennis | Leylah Fernandez | “Nel 2022 voglio entrare in top-10”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Leylah

OA Sport

AtpOrfana di Rafa Nadal - impegnato nella tappa numero uno del '250' di Melbourne - la Spagna ...abbattere la resistenza di Tamara Zidansek - riparte con un successo anche la giovanissima...Infine la sfida alle Olimpiadi in semifinale contro la Vondrousova e quella agli Us Open controFernandez. Dove migliorare? Magari a rete, cerchiamo di giocare in maniera più offensiva ed è ...The 25-year-old two-time Grand Slam champion said she spent the time with family and worked on her game in a bid to win her first Australian Open later this month.World No 1 Ashleigh Barty said she would need to be patient as she returns to competitive action this week for the first time since the US Open in September. Barty is celebrating 102 consecutive weeks ...