Super green pass: si va verso l'estensione per tutti – sia pubblico che privato. Draghi per una soluzione "condivisa, senza strappi" (Di lunedì 3 gennaio 2022) Dai e dai quella che inizialmente sembrava essere soltanto un'ipotesi, con il passare dei giorni sta invece divenendo una probabile novità: il governo – finalmente – starebbe infatti pensando di estendere il Super green pass a tutto il mondo del lavoro, sia pubblico che privato. Allo stesso modo è stata invece smentita la notizia secondo cui sarebbe stata valutata l'idea di istituire l'obbligo vaccinale per tutti, a partire dai 18 anni in sù. Quanto invece all'estensione 'totale' del Super green pass per tutti i lavoratori, è solo questione di giorni anzi, se possibile, potrebbe arrivare già nel Cdm previsto per mercoledì.

