Spread Btp - Bund apre in calo a 133 punti (Di lunedì 3 gennaio 2022) Lo Spread tra Btp e Bund tedesco apre in calo a 133,6 punti base con il rendimento del decennale italiano all'1,161%. . 3 gennaio 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 3 gennaio 2022) Lotra Btp etedescoina 133,6base con il rendimento del decennale italiano all'1,161%. . 3 gennaio 2022

Advertising

iconanews : Spread Btp-Bund apre in calo a 133 punti - TovarishM5S : RT @ElioLannutti: I miracoli economici del Beato Draghi sul Meno. Febbraio 2021: Spread a 95 punti, Btp decennale al minimo storico di rend… - LuigiF97101292 : RT @fisco24_info: Spread Btp-Bund apre in calo a 133 punti: Il differenziale all'1,161% - fisco24_info : Spread Btp-Bund apre in calo a 133 punti: Il differenziale all'1,161% - Franco22928416 : RT @ElioLannutti: I miracoli economici del Beato Draghi sul Meno. Febbraio 2021: Spread a 95 punti, Btp decennale al minimo storico di rend… -