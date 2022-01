Sassuolo | due nuovi positivi in prima squadra | un calciatore e un membro dello staff

(Di lunedì 3 gennaio 2022) “L’U.S.Calcio comunica che dai controlli effettuati sono stati riscontrati duecasi dità al COVID-19 nella: une un. I tesserati in questione, completamente asintomatici, sono stati prontamente posti in isolamento domiciliare. La Società continua a seguire l’iter previsto dal protocollo FIGC ed è in costante contatto con l’autorità sanitaria di riferimento“. E’ il comunicato del club neroverde costretto a fare i conti con duecasi dità nel gruppo. Nel prossimo turno di campionato ilsfiderà in casa il Genoa. SportFace.

Advertising

sportface2016 : +++Casi anche nel #Sassuolo: due giocatori positivi al #Covid19. In #SerieA, tra giocatori e staff, superata quota… - CalcioNews24 : Due nuovi positivi al Covid-19 nel gruppo squadra del #Sassuolo - susydigennaro : RT @napolimagazine: SASSUOLO - Due positivi al Covid-19, di cui uno è un calciatore - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SASSUOLO - Due positivi al Covid-19, di cui uno è un calciatore - sportli26181512 : Sassuolo, altri due positivi al Covid nel gruppo squadra: Un calciatore ed un membro dello staff sono stati posti i… -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo due

Rimane il dubbio visto che si tratta di un'area di cantiere, con lavori in corso daanni. ... Per questi continui ritardi, la 'piazza Grande' di, sede anche del mercato settimanale, è ormai ...Ola Solbakken, attaccante classe 1998 del Bodø/Glimt ha ricevuto un' offerta da parte del. Il calciatore norvegese, autore di tre gol ingare contro la Roma in Europa Conference League, potrebbe infatti scegliere di passare in un campionato più competitivo. Il suo contratto ...Si tratta di un calciatore ed un membro dello staff, posti subito in isolamento domiciliare pur se asintomatici ...Emergono nuovi casi di Covid nel Sassuolo. Si tratta di un membro dello staff e di un calciatore di cui però non è stata rivelata l’identità. A diffondere la ...