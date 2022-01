Advertising

romaforever_it : Roma-Juventus, ecco le modalità di accesso allo Stadio Olimpico (COMUNICATO) - aylaf__ : RT @leggoit: Roma-Juventus, il Covid impone la dolorosa scelta: tutti i biglietti annullati e rimborsati - leggoit : Roma-Juventus, il Covid impone la dolorosa scelta: tutti i biglietti annullati e rimborsati - glooit : Roma-Juventus: biglietti annullati e tifosi risarciti leggi su Gloo - prohaska83 : Breve guida per verficare se in occasione di Roma-Juve il proprio posto è cambiato o no. 1. Collegarsi su:… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Juventus

Tuttosport

In un comunicato ufficiale, il club giallorosso ha così informato i tifosi: 'I biglietti acquistati per la garadel 9 gennaio 2022 ore 18:30, saranno annullati e rimborsati'. Verrà ......il problema muscolare accusato a inizio dicembre contro la, dovrebbe essere convocabile per la panchina. Con la riduzione della capienza al 50%, per la sfida di Supercoppa tra Inter e...Fra Roma e Juventus ha prima di tutto vinto il Covid. Il big match della 21esima giornata di Serie A vedrà impegnate Roma e Juventus in una sfida che vale tanto in termini di Europa, ma all'Olimpico ...Attraverso un comunicato la Roma ha reso le informazioni che riguardano tutti gli abbonati (21.700) e chi ha comprato i biglietti (oltre 20 mila tagliandi venduti) per la partita Roma-Juventus del 9..