Presidi Andis: sì a quarantena per i no vax (Di lunedì 3 gennaio 2022) Presidi Andis, sì a quarantena per i no vax ed esercito per il tracciamento – “L’Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici si esprime a l’ipotesi di mettere in campo l’esercito, con il personale specializzato e i laboratori di diagnostica, per supportare le ASL nella somministrazione dei test e nel tracciamento”. Lo afferma in una nota Paolino Marotta (nella foto), presidente Andis. “Le Aziende sanitarie si son fatte trovare impreparate di fronte all’impennata della curva epidemiologica, per cui nelle ultime settimane è completamente saltato il sistema del tracciamento dei contagi nelle scuole”. “Appare condivisibile, inoltre, la proposta delle Regioni di alleggerire il protocollo delle quarantene, prevedendo in caso di due compagni positivi in classe solo l’auto-sorveglianza senza tampone per gli alunni vaccinati o ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 3 gennaio 2022), sì aper i no vax ed esercito per il tracciamento – “L’Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici si esprime a l’ipotesi di mettere in campo l’esercito, con il personale specializzato e i laboratori di diagnostica, per supportare le ASL nella somministrazione dei test e nel tracciamento”. Lo afferma in una nota Paolino Marotta (nella foto), presidente. “Le Aziende sanitarie si son fatte trovare impreparate di fronte all’impennata della curva epidemiologica, per cui nelle ultime settimane è completamente saltato il sistema del tracciamento dei contagi nelle scuole”. “Appare condivisibile, inoltre, la proposta delle Regioni di alleggerire il protocollo delle quarantene, prevedendo in caso di due compagni positivi in classe solo l’auto-sorveglianza senza tampone per gli alunni vaccinati o ...

Advertising

LavoroLazio_com : Scuola, Presidi Andis: 'Sì a quarantena per i no vax ed esercito per il tracciamento' 'L’Associazione Nazionale Dir… - infoitinterno : Presidi Andis, sì a quarantena per i no vax ed esercito per il tracciamento - _D_a_s__ : RT @TecnicaScuola: Presidi Andis, sì a quarantena per i no vax ed esercito per il tracciamento -- - NICOLACATAR : RT @TecnicaScuola: Presidi Andis, sì a quarantena per i no vax ed esercito per il tracciamento -- - TecnicaScuola : Presidi Andis, sì a quarantena per i no vax ed esercito per il tracciamento -- -