(Di lunedì 3 gennaio 2022) Nelgli agenti della polizia ferroviaria hanno rintracciato1.100. In particolare, il 24 e 25 maggio nella stazione di Palermo sono stati, nell'arco di 24 ore, ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Polfer, nel 2021 rintracciati circa 1.100 minori scomparsi #polfer - BalzaFrancesca : RT @CalaminiciM: Una capotreno chiede a dei ragazzini di indossare la ffp2 e viene aggredita. E’ successo ieri nel modenese, a Carpi. L’ha… - trimpa48 : RT @CalaminiciM: Una capotreno chiede a dei ragazzini di indossare la ffp2 e viene aggredita. E’ successo ieri nel modenese, a Carpi. L’ha… - bassi_suresh : RT @CalaminiciM: Una capotreno chiede a dei ragazzini di indossare la ffp2 e viene aggredita. E’ successo ieri nel modenese, a Carpi. L’ha… - cgregorio52 : RT @CalaminiciM: Una capotreno chiede a dei ragazzini di indossare la ffp2 e viene aggredita. E’ successo ieri nel modenese, a Carpi. L’ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Polfer nel

Giornale di Sicilia

2021 gli agenti della polizia ferroviaria hanno rintracciato circa 1.100 minori scomparsi. In particolare, il 24 e 25 maggio nella stazione di Palermo sono stati rintracciati, nell'arco di 24 ore, ...... quando - erano le 4.30 -giro di ispezione si sono accorti del fumo che usciva da uno dei ... Sul posto anche personale dellaNel 2021 gli agenti della polizia ferroviaria hanno rintracciato circa 1.100 minori scomparsi. In particolare, il 24 e 25 maggio nella stazione di Palermo sono stati rintracciati, nell'arco di 24 ore, ...Nel 2021 gli agenti della Polizia ferroviaria hanno rintracciato 1.188 persone scomparse, di cui circa 1.100 minori. Lo rende noto in sede di consuntivo ...