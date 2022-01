Oroscopo Gennaio | Ariete

Leggi su lifeandpeople

21 marzo – 20 aprile Le idee si fanno più chiare e il senso di frustrazione, che in ultimo aveva limitato le tue azioni, viene canalizzato verso progetti originali e (in alcuni casi) "spiazzanti": qualcuno penserà che il tuo sia un colpo di testa, un azzardo, un'imprudenza. In realtà sei finalmente pronta/o per nuove e più gratificanti sfide.2022 è il momento giusto per iniziare (o dare una accelerata) a un profondo percorso di crescita personale.