Ore 14 ancora in pausa per le feste: quando torna in onda? (Di lunedì 3 gennaio 2022) Ore 14 è uno dei programmi più apprezzati del 2021 su Rai 2. In una rete che sta perdendo strada facendo la sua identità e che cambia in continuazione la programmazione, senza seguire un filo rosso e un senso logico alle scelte prese, Ore 14, sta cercando di imporsi, nonostante la grandissima concorrenza in quella fascia oraria. Rai 2 ha optato per una lunga pausa natalizia per il programma di Milo Infante che ha chiuso i battenti prima di Natale. A differenza di quanto succede con altri programmi di informazione, come Oggi è un altro giorno, Uno Mattina, Storie Italiane o La vita in diretta, per Ore 14 la pausa è parecchio lunga e andrà avanti fino all’Epifania. Il programma di Milo Infante infatti non andrà in onda oggi 3 gennaio 2022 e neppure nei prossimi giorni. Quanto dovremo attendere prima di rivedere le news in tempo reale su ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 3 gennaio 2022) Ore 14 è uno dei programmi più apprezzati del 2021 su Rai 2. In una rete che sta perdendo strada facendo la sua identità e che cambia in continuazione la programmazione, senza seguire un filo rosso e un senso logico alle scelte prese, Ore 14, sta cercando di imporsi, nonostante la grandissima concorrenza in quella fascia oraria. Rai 2 ha optato per una lunganatalizia per il programma di Milo Infante che ha chiuso i battenti prima di Natale. A differenza di quanto succede con altri programmi di informazione, come Oggi è un altro giorno, Uno Mattina, Storie Italiane o La vita in diretta, per Ore 14 laè parecchio lunga e andrà avanti fino all’Epifania. Il programma di Milo Infante infatti non andrà inoggi 3 gennaio 2022 e neppure nei prossimi giorni. Quanto dovremo attendere prima di rivedere le news in tempo reale su ...

Advertising

TGTWEET24 : @Year_Tweeter '21 SEMIFINALS Nella prima semifinale del #Toty21, @cottoelmejor DU MUNDU è in testa a poche ore dall… - Luigi733690531 : RT @MarcoGiordano6: @ADeLaurentiis ha risposto: subito messi a disposizione un milione di prestito secco per portare #AxelTuanzebe a Napoli… - MaurizioJj : 4 ore da questo tweet ed ancora non abbiamo comprato nessuno - TgrRaiSicilia : Ultime ore per il @Catania calcio. Scade il termine per trovare i soldi e continuare il campionato. Il destino dell… - motosprint : Ore calde per il futuro di #DaniloPetrucci alla #Dakar, può ancora sperare nel Jolly ?? Ecco le immagini del suo per… -