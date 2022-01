Napoli | controlli della Polizia locale | focus su movida | Covid | bus turistici e agenzie di viaggio

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Cronaca di: numerosi interventi per il controllo delle norme che regolano la “” cittadina, le violazioni al CodiceStrada e il rispetto delle misure di prevenzione sanitarie. Nelle ultime ore ladiha svolto numerosi interventi per il controllo delle norme che regolano la “” cittadina, le violazioni al Codice

Advertising

terroneleghista : @Mblue211 @ChanceGardiner Vi ho già detto che a Napoli i controlli sono così blandi che nessuno ha la necessità di manifestare… - napolicittametr : Metronapoli - Napoli, Polizia Municipale: controlli movida, Covid, bus turistici, agenzie di viaggio… - mattino5 : Capodanno con restrizioni senza controlli? A Napoli un'ordinanza vieta i botti ma nessuno la rispetta #Mattino5 - arturodelisi : @NotizieFrance @repubblica Ovviamente #Prefetto di Napoli e @Palazzo_Chigi tacciono per vergogna e incapacità ad ar… - Geromedia : @Lor_Insigne Campione vai, insegnerai il calcio ovunque andrai. Napoli ti ama, sei la gioia di un popolo. ??????? #FNS… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli controlli

... queste le ipotesi di reato formulate nell'informativa inviata alla Procura di. Truffa dei ...oppure li giravano con piccole transazioni ad una serie di altri conti così da eludere i...Nelle ultime ore la Polizia Locale diha svolto numerosi interventi per il controllo delle norme che regolano la "movida" cittadina,... Al Vomero sono stati effettuati 15a locali e ad ...Nelle ultime ore la Polizia Locale di Napoli ha svolto numerosi interventi per il controllo delle norme che regolano la “movida” cittadina, le violazioni al Codice della Strada e il rispetto delle mis ...Napoli . Gli agenti dell'ufficio prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in piazza Garibaldi all'angolo con via Castromediano un uomo che ha sottratto ...