Mascherine Ffp2 | accordo per il prezzo calmierato nelle farmacie

ROMA (ITALPRESS) – La Struttura Commissariale per l'emergenza Covid-19, d'intesa con il ministero della Salute e sentito l'Ordine dei Farmacisti, ha raggiunto un accordo con FederFarma, AssoFarm e farmacieUnite per la vendita delle Mascherine Ffp2 a prezzo calmierato presso le farmacie aderenti. Il prezzo concordato è pari a 0,75 euro a mascherina.La Struttura Commissariale rende noto che l'accordo sarà siglato a breve, e le adesioni saranno sottoscritte attraverso il sistema tessera sanitaria.(ITALPRESS).

