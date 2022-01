Marossi | vaccino Novavax? Una tecnologia che convincerà i no vax Ecco perché

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Ilè realizzato con unache potrebbe essere messa a disposizione dei no vax riuscendo a convincere i più scettici. A dirlo è il biologo Livio, ospite di "Non stop...

Il vaccino Novavax è realizzato con una tecnologia che potrebbe essere messa a disposizione dei no vax riuscendo a convincere i più scettici. A dirlo è il biologo Livio Marossi, ospite di "Non stop news" a Rtl 102.5. "Dal punto di vista della tecnica di preparazione è la stessa del vaccino dell'epatite B, che ormai sono trent'anni che è ..."