Manuel Bortuzzo | «Lascio il Grande Fratello Vip il 14 o il 17 gennaio» – Video

(Di lunedì 3 gennaio 2022)con Lulù - US Endemol Shine I giorni dialVip 6 potrebbero essere contati. Nel weekend, i vipponi guidati da Alfonso Signorini hanno festeggiato l’arrivo del 2022. Il nuotatore ha dunque approfittato del clima allegro per svelare a Katia Ricciarelli e a Carmen Russo che intende abbandonare presto il reality show. Durante una cena, Katia ha infatti detto: “Anche io ho avuto un crollo, ma vedo che anche lui ce l’ha (indicando proprio, ndDM)“. A quel punto, cogliendo la risposta di Carmen (“Ti manca poco?“),ha asserito: “Amore, o il 14 o il 17. O il 14 o il 17 (, ndDM). Pensavi che arrivo fino a marzo? No“. Stando alle parole di, mancherebbero dunque circa ...

Advertising

Luca190499 : RT @see_lallero: Manuel Bortuzzo incommentabile. #GFVIP - xjsekhmet : RT @gabrielsniceass: manuel bortuzzo che inizia l’anno infilandosi dentro la sua prima dinamica al grande fratello - Luca_zone : RT @see_lallero: Manuel Bortuzzo incommentabile. #GFVIP - Marshmellos_ : RT @see_lallero: Manuel Bortuzzo incommentabile. #GFVIP - latte_gallina : RT @see_lallero: Manuel Bortuzzo incommentabile. #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Manuel Bortuzzo

... prepotenti e saccenti', ma Jessica ha ammesso a Katia di non volere 'Nessuna guerra' e Lulù successivamente ha voluto difendereche è stato accusato da parte di Manila Nazzaro e ...Aldo Montano sui social ha espresso chiaramente il suo 'no' al comportamento di Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli che hanno preso di mira. Il campione di scherma non ha mai smesso di seguire e supportare il suo grande amicoanche se poco prima di Natale ha deciso di lasciare il reality show per tornare dai suoi ...Durante le ultime ore la cantante Katia Ricciarelli, insieme a Soleil Sorgè, viene accusata di essersi messa d'accordo molto prima su chi mandare al televoto.Nonostante il pubblico sia totalmente impazzito per il carisma e l’ironia pungente di Barù, il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip non sembra essere apprezzato da tutti gli inquilini di Cinecitt ...