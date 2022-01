Le relazioni difettose. Sono felice senza amore, è normale? (Di lunedì 3 gennaio 2022) Ikigai: 7 esercizi di felicità da cui prendere spunto guarda le foto Cara Ester,rieccomi dopo un anno a scriverti di nuovo. Nella mia ultima mi lamentavo con te perché mi sembrava di non essere capace di costruire una relazione che durasse, nonostante tutte le mie buone intenzioni. Ho cercato di darti retta. Qualche tempo dopo averti scritto ho conosciuto un ragazzo. Ho notato da subito che aveva un sacco di pensieri per la testa: lavoro stressante, una casa nuova da sistemare. Insomma, il finale lo hai già indovinato, Sono sicura: dopo poco mi fa un lungo discorso in cui mi dice che si ... Leggi su iodonna (Di lunedì 3 gennaio 2022) Ikigai: 7 esercizi di felicità da cui prendere spunto guarda le foto Cara Ester,rieccomi dopo un anno a scriverti di nuovo. Nella mia ultima mi lamentavo con te perché mi sembrava di non essere capace di costruire una relazione che durasse, nonostante tutte le mie buone intenzioni. Ho cercato di darti retta. Qualche tempo dopo averti scritto ho conosciuto un ragazzo. Ho notato da subito che aveva un sacco di pensieri per la testa: lavoro stressante, una casa nuova da sistemare. Insomma, il finale lo hai già indovinato,sicura: dopo poco mi fa un lungo discorso in cui mi dice che si ...

