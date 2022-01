Le lettere dal Cile di Franco Cortesi | “Per i giovani | perché si impegnino in politica”

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Ho avuto il piacere e l’onore di intervistare mio nonno,, autore del libro “dal, 1962-1963-1964” (Lubrina Bramani editore, Bergamo 2021), testimonianza di un giovane bergamasco che, con coraggio e motivazione. non si è tirato indietro davanti alla proposta della Democrazia Cristiana italiana di andare inper attuare un accordo di aiuto e di collaborazione tra la Segreteria Nazionale DC e il leader della DCna Eduardo Frei Montalva, eletto poi Presidente dal 1964 al 1970. Nel periodo trascorso nella terra dei fuochi il filo rosso che lo ho sempre tenuto legato e vicino, nonostante i migliaia di chilometri, alla sua famiglia, agli amici, alla città e a quella vita che là ,in, gli pareva così lontana, è stata la corrispondenza ...

Advertising

riccardo_fra : Esprimo la mia piena solidarietà a @SPatuanelli bersaglio di un assurdo atto intimidatorio. Lettere minatorie e min… - cettinanicotina : La prima volta che ho visto #IlGattopardo avevo 10 anni. Una zia, docente di lettere e latino, mi costrinse a veder… - sgallione1 : 2 gennaio 2003 Usciva C-Note,secondo album dal vivo di - ninoBertolino : RT @Etruria72: Dopo Omicron ci sono ancora altre 9 lettere dell'alfabeto greco! Pertanto ci potrebbero essere altre 9 varianti da tirar fuo… - ge_group : RT @Etruria72: Dopo Omicron ci sono ancora altre 9 lettere dell'alfabeto greco! Pertanto ci potrebbero essere altre 9 varianti da tirar fuo… -

Ultime Notizie dalla rete : lettere dal

La Repubblica

... sa di essere giovane non perché si lascia illudererito del capodanno, ma perché non rinuncia ... A inizio anno possiamo chiederci quali sono per noi "le" che ci rendono giovani: quel gesto, ...... dalled'amore di Daniel Radcliffe a Helena Bonham Carter agli occhi dolci di Emma Watson a ... Un evento particolarmente divertente è stato offertoregista di Harry Potter ed il Calice di ...Affidamento diretto: la richiesta di preventivi nell’affidamento “puro” non prevede una comparazione tra offerte ...Massimali di spesa, beneficiari, condizioni per l'accesso. Tutto quello che c'è da sapere per utilizzare l'agevolazione su arredi ed elettrodomestici ...