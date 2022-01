Lavoro, verso il super green pass per pubblico e privato (Di lunedì 3 gennaio 2022) ROMA – Si va verso il super green pass Lavoro nel pubblico e nel privato, ma non sarà invece sul tavolo l’obbligo vaccinale per tutti, a partire dai 18 anni in su, nel Consiglio dei ministri che dovrebbe tenersi in settimana, forse già mercoledì. La stretta arriverà quindi solo per il mondo del Lavoro e in queste ore, ai piani alti del governo, si ragiona su come procedere. L’obbligo di passaporto vaccinale rafforzato – dunque solo per guariti dal Covid o vaccinati, tenendo fuori chi può certificare l’assenza del virus con il solo esito di un tampone negativo – al momento è già pronto per i dipendenti della Pubblica amministrazione che mancano all’appello. Una platea di circa 950mila lavoratori, considerando che per le forze ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 3 gennaio 2022) ROMA – Si vailnele nel, ma non sarà invece sul tavolo l’obbligo vaccinale per tutti, a partire dai 18 anni in su, nel Consiglio dei ministri che dovrebbe tenersi in settimana, forse già mercoledì. La stretta arriverà quindi solo per il mondo dele in queste ore, ai piani alti del governo, si ragiona su come procedere. L’obbligo diaporto vaccinale rafforzato – dunque solo per guariti dal Covid o vaccinati, tenendo fuori chi può certificare l’assenza del virus con il solo esito di un tampone negativo – al momento è già pronto per i dipendenti della Pubblica amministrazione che mancano all’appello. Una platea di circa 950mila lavoratori, considerando che per le forze ...

