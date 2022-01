La guerra dimenticata ed infinita in Afghanistan anche nel 2022

(Di lunedì 3 gennaio 2022) E’ iniziato malissimo ilindopo che nei primi tre giorni dell’anno si sono verificati altrettanti attentati contro le milizie talebane nella città di Kabul. Gli attacchi tutti rivendicati dalla branca locale dell’Isis, hanno fatto più di 10 morti. Non poteva andare diversamente dopo che Il disastroso anno che si è appena chiuso inè stato costellato dalle violenze commesse dai Talebani nei confronti di chi non si assoggetta ai loro dettami (le impiccagioni pubblichedi minorenni sono state all’ordine del giorno) e dagli attentati che la filiale locale dello Stato islamico denominata Isis Khorasan (ISKP) ha messo a segno ( e continuerà a farlo) in ogni provincia afghana. Delle promesse fatte quest’estate dai Talebani, quando riconquistarono l’servitogli ...

