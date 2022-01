La crisi in Ucraina si fa sempre più incerta (Di lunedì 3 gennaio 2022) Sono tornati a parlarsi. Joe Biden e Vladimir Putin hanno tenuto giovedì scorso una nuova conversazione sull’Ucraina, dopo quella che aveva già avuto luogo all’inizio di dicembre. Il presidente americano è tornato ad esortare l’omologo russo a una de-escalation, minacciando delle pesanti sanzioni economiche in caso di invasione dell’Ucraina. Putin, dal canto suo, ha ventilato che, davanti a eventuali sanzioni americane, potrebbe configurarsi una rottura diplomatica tra Washington e Mosca. Insomma, considerata in sé stessa, questa telefonata non ha portato a svolte eclatanti. Le posizioni restano infatti significativamente distanti. Da una parte, il leader russo esige garanzie formali sullo stop all’allargamento della Nato a Est, mentre il fronte occidentale – dall’altra parte – ritiene fondamentale tutelare la sovranità e l’integrità territoriale ... Leggi su panorama (Di lunedì 3 gennaio 2022) Sono tornati a parlarsi. Joe Biden e Vladimir Putin hanno tenuto giovedì scorso una nuova conversazione sull’, dopo quella che aveva già avuto luogo all’inizio di dicembre. Il presidente americano è tornato ad esortare l’omologo russo a una de-escalation, minacciando delle pesanti sanzioni economiche in caso di invasione dell’. Putin, dal canto suo, ha ventilato che, davanti a eventuali sanzioni americane, potrebbe configurarsi una rottura diplomatica tra Washington e Mosca. Insomma, considerata in sé stessa, questa telefonata non ha portato a svolte eclatanti. Le posizioni restano infatti significativamente distanti. Da una parte, il leader russo esige garanzie formali sullo stop all’allargamento della Nato a Est, mentre il fronte occidentale – dall’altra parte – ritiene fondamentale tutelare la sovranità e l’integrità territoriale ...

