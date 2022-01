Katia ricciarelli si sarebbe accordata per le nomination VIDEO

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Gli accordi disulleQuesta sera, lunedì 3 gennaio 2022, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratlelo Vip 6. In queste ultime ore, però, la Casa più spiata d’Italia sembra essersi divisa in due grandi gruppi. Di questi, tuttavia, non fanno parte coloro che sono entrati da meno tempo, i L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Novella_2000 : Katia Ricciarelli fa una cosa che è vietata dal regolamento? I video incriminati #gfvip - Antonel33782808 : FUORI SOLEIL MANILA E KATIA RICCIARELLI....FALSEEEEE - SPYit_official : Aggiungi descrizione ? Imma Battaglia attacca Katia Ricciarelli al Grande Fratello Vip: “La sua è omofobia interior… - scarletblack666 : KATIA RICCIARELLI MANILA NAZZARO SOLEIL STASI #gfvip - dubidubibamsbem : RT @sunsetl87942354: La signora #Katia Ricciarelli che orchestra il Branco (#Soleil, Manila ecc) e si mette d'accordo per fare le NOMINATIO… -

Ultime Notizie dalla rete : Katia ricciarelli

è ormai finita nella bufera al Grande Fratello Vip 6 , soprattutto in queste ultime ore. Cosa avrà mai combinato la cantante lirica? Il web accusa la gieffina di essere protagonista ...nuova gaffe "Manuel apre la porta e va via"/ Davide "Ma fa fatica?" Autore e conduttore della trasmissione Cultura on the road trasmesso su Rai Isoradio ogni martedì e giovedì, Nino ...La cantante lirica finisce nel mirino del pubblico: è al momento sotto accusa per aver violato il regolamento riguardante le nomination del reality show condotto da Alfonso Signorini ...Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro hanno sempre avuto un bel rapporto ma anche per loro - nella casa del Gf Vip - è stato tempo di scontri ...