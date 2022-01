Juventus-Napoli | direttore Asl Torino | “Ad oggi nessun focus”

(Di lunedì 3 gennaio 2022) “Sto seguendo tutta una serie di problematiche relative all’incremento di ricoveri e terapie intensive, alla campagna vaccinale. Tutte situazioni che stanno creando una tempesta perfetta sul sistema sanitario che stiamo cercando di gestire. L’aspetto sportivo mi interessa, è seguito, ma se si giocherà Juve-non lo so”. Queste le dichiarazioni di Carlo Picco,dell’ASL di, intervenuto a Radio Punto Nuovo. E ancora: “L’obbligo di restrizione per i no-vax è già scattato nel mondo sanitario, si sta espandendo ed è giusto per spingere tutti alla vaccinazione“, ha aggiunto. Poi ha concluso: “Abbiamo potuto fare una serie di eventi sportivi importanti a, tra Coppa Davis, Nations League, in condizioni di sicurezza. In quel caso lì c’era ancora la possibilità di partecipare tramite tampone. ...

L'AIA rende note le designazioni arbitrali per la 1a giornata di ritorno della Serie A, che si disputerà giovedì 6 gennaio: sarà Sozza a dirigere Juventus-Napoli con Irrati al VAR, Chiffi invece per Milan - Roma e Ayroldi per Bologna - Inter. L'elenco completo: BOLOGNA - INTER h. 12.30 AYROLDI GALETTO - CIPRESSA IV: MASSIMI VAR: DOVERI AVAR: