Juve-Napoli: Malcuit e Petagna, giornata decisiva (Di lunedì 3 gennaio 2022) Kevin Malcuit e Andrea Petagna potrebbero giocare Juve-Napoli, i due calciatori hanno avuto un contatto con un positivo al Covid 19. Luciano Spalletti spera di poterli recuperare per la sfida in programma il 6 gennaio, anche perché al momento sono tanti gli assenti in casa Napoli: Lozano, Osimhen, Elmas, Koulibaly, Anguissa, Mario Rui e Ounas. Dunque recuperare Malcuit e Petagna è fondamentale per avere almeno qualche ricambio in panchina per la sfida con la Juve. Al momento il tecnico ha recuperato Insigne e Fabian Ruiz ma l’emergenza resta. Malcuit e Petagna: nuovo tampone Ecco quanto scrive Repubblica sul possibile rientro dei due calciatori per la sfida Juve-Napoli: ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 3 gennaio 2022) Kevine Andreapotrebbero giocare, i due calciatori hanno avuto un contatto con un positivo al Covid 19. Luciano Spalletti spera di poterli recuperare per la sfida in programma il 6 gennaio, anche perché al momento sono tanti gli assenti in casa: Lozano, Osimhen, Elmas, Koulibaly, Anguissa, Mario Rui e Ounas. Dunque recuperareè fondamentale per avere almeno qualche ricambio in panchina per la sfida con la. Al momento il tecnico ha recuperato Insigne e Fabian Ruiz ma l’emergenza resta.: nuovo tampone Ecco quanto scrive Repubblica sul possibile rientro dei due calciatori per la sfida: ...

Advertising

juventusfc : Juventus informa che, in attesa di ulteriori delucidazioni e conferme circa la capienza degli stadi ridotta al 50%,… - enbusy : Il Napoli deve giocare con la juve con la primavera,non è ne’polemica ne’provocazione,ma strategia. la sconfitta è… - napolipiucom : Juve-Napoli: Malcuit e Petagna, giornata decisiva #juvenapoli #Malcuit #PETAGNA #ForzaNapoliSempre… - yoshi5477 : RT @forumJuventus: La Stampa: 'Allegri ritrova Dybala e Chiesa gol e fantasia per rilanciare la Juve. Giovedì contro il Napoli, i due saran… - Queen_Mary_Na : @ROI05841958 Ma poi si può capire perché lui sia già li mente tipo Salah e Mané ieri erano in campo per il Liverpoo… -