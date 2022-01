“É sempre mezzogiorno” | pappardelle al cacao con fonduta e speck di Federico Fusca

(Di lunedì 3 gennaio 2022), che col nuovo anno sfoggia una chiomapiù ossigenata, torna in cucina per preparare un primo piatto dal sapore festivo. Ecco lealcon. Ingredienti Pasta: 340 g farina 00, 4 uova, 60 gamaro Condimento: 200 g panna, 200 g formaggio grattugiato, 5 fette di, 40 g noci, noce moscata, olio evo, sale e pepe Procedimento Cominciamo preparando la pasta: lavoriamo farina econ le uova (ed un pochino di acqua, se occorre), fino ad ottenere un panetto liscio ed omogeneo. Avvolgiamo nella pellicola e lasciamo riposare per almeno mezz’ora. Tiriamo la sfoglia non troppo sottile e ritagliamo le(delle tagliatelle più larghe, ...

È sempre mezzogiorno ricette di oggi 3 gennaio 2022: risone di Sergio Barzetti Prima puntata del nuovo anno per È sempre mezzogiorno tornato puntuale dopo ...
Nella puntata di oggi di È sempre Mezzogiorno la zia Cri ha preparato il pancake salato con avocado e salmone. Ecco gli ingredienti per il piatto: . Passiamo ora al procedimento della ricetta.