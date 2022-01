Dove andare per il ponte della Befana? Tre mete insolite e pazzesche (Di lunedì 3 gennaio 2022) Le idee più interessanti per una vacanza in occasione del ponte della Befana 2022. Ecco Dove potreste andare. Si sta avvicinando l’ultima giornata di festa di questo lungo periodo natalizio: la Befana. Il detto relativo al fatto che l’Epifania “tutte le feste si porta via” è quindi tremendamente vero. Ma non dobbiamo farci intristire perché L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 3 gennaio 2022) Le idee più interessanti per una vacanza in occasione del2022. Eccopotreste. Si sta avvicinando l’ultima giornata di festa di questo lungo periodo natalizio: la. Il detto relativo al fatto che l’Epifania “tutte le feste si porta via” è quindi tremendamente vero. Ma non dobbiamo farci intristire perché L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

beattrix369 : RT @Bluefidel47: È pronta la nave Exodus per i Novax. Ora bisogna trovare solo un posto dove andare a sistemarci. - zulushai : @confundustria con tutti i modi che ci sono per produrre energia, andare in direzione nucleare è u a follia, soprat… - inabedofsilence : @The__Musti Tuttora non mi è chiaro dove potessi andare e per quali motivi - isabelladegugli : RT @Bluefidel47: È pronta la nave Exodus per i Novax. Ora bisogna trovare solo un posto dove andare a sistemarci. - CalendaFa : Dove volete andare con una sx così -