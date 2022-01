Covid, la corsa di Omicron: che cosa succede in Europa (Di lunedì 3 gennaio 2022) Atteso un aumento dei casi ma mortalità stabile. Si punta ad alleggerire le ripercussioni da assenza (date per assai probabili) nei settori chiave Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 3 gennaio 2022) Atteso un aumento dei casi ma mortalità stabile. Si punta ad alleggerire le ripercussioni da assenza (date per assai probabili) nei settori chiave

Advertising

fisco24_info : Covid, la corsa di Omicron: che cosa succede in Europa: Atteso un aumento dei casi ma mortalità stabile. Si punta a… - citynowit : Corsa al tampone spesso immotivata? L'analisi del dott. Arcudi tra scarsità di materiali, calo del fatturato e scen… - massi_marino : @AzzurraBarbuto Ci si dovrebbe sottoporre a tampone solo in caso si avvertano sintomi riconducibili a Covid e per c… - TgrRai : RT @TgrRaiMolise: La #pandemia continua la sua corsa in #Molise Gli attualmente contagiati salgono a 2.378 Nell'articolo il #Bollettino Asr… - GioRomanoPress : RT @TgrRaiMolise: La #pandemia continua la sua corsa in #Molise Gli attualmente contagiati salgono a 2.378 Nell'articolo il #Bollettino Asr… -