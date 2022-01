Covid Gb oggi, 157.758 contagi e 42 morti in un giorno (Di lunedì 3 gennaio 2022) Covid in Gran Bretagna, 157.758 contagi e 42 morti nelle ultime 24 ore. Nella settimana fra il 28 dicembre e il 3 gennaio, ricorda il Guardian, i contagi sono cresciuti del 50% e i morti del 17% rispetto alla settimana precedente. La pressione sul Servizio sanitario nazionale, ha detto il premier britannico Boris Johnson, per le “prossime due settimane e forse più” sarà “considerevole”. La variante Omicron del Covid-19, ha affermato il premier, è “chiaramente più leggera” di altre, ma “non c’è dubbio che Omicron continuerà ad aumentare in tutto il Paese”. Johnson ha quindi sottolineato che la terza dose del vaccino, o ‘booster’, “fa veramente una grandissima differenza” in termini di protezione dagli effetti più gravi della malattia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 3 gennaio 2022)in Gran Bretagna, 157.758e 42nelle ultime 24 ore. Nella settimana fra il 28 dicembre e il 3 gennaio, ricorda il Guardian, isono cresciuti del 50% e idel 17% rispetto alla settimana precedente. La pressione sul Servizio sanitario nazionale, ha detto il premier britannico Boris Johnson, per le “prossime due settimane e forse più” sarà “considerevole”. La variante Omicron del-19, ha affermato il premier, è “chiaramente più leggera” di altre, ma “non c’è dubbio che Omicron continuerà ad aumentare in tutto il Paese”. Johnson ha quindi sottolineato che la terza dose del vaccino, o ‘booster’, “fa veramente una grandissima differenza” in termini di protezione dagli effetti più gravi della malattia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'La bufera è in arrivo, già in questi giorni. I casi raddoppieranno, poi raddoppieranno ancora. Già nel prossimo fu… - Adnkronos : #Covid oggi Francia, 'quinta ondata forse è l'ultima, variante #Omicron porterà immunità rafforzata'. - Agenzia_Ansa : Da oggi in zona gialla anche Lazio, Lombardia, Piemonte e Sicilia. Attesa per il 5 una nuova stretta, con l'allarga… - emilio05714955 : RT @FmMosca: Nelle navi da crociera dove sono TUTTI VACCINATI si diffonde il COVID (una oggi ha attraccato a Genova). CHI L’HA DIFFUSO? È l… - fisco24_info : Covid Gb oggi, 157.758 contagi e 42 morti in un giorno: Nell'ultima settimana casi cresciuti del 50%… -