Bundesliga | Lipsia | tre giocatori positivi

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Focolaio all’interno delcon tre calciatori risultatial covid. Idelsono Andre Silva e Christopher Nkunku (risultatimentre erano rispettivamente nei loro paesi d’origine, Portogallo e Francia). Il terzo positivo è il giovane Solomon Bonnah. Anche Nordi Mukiele, Benjamin Henrichs e Dani Olmo sono in isolamento in seguito ad un tampone che ha dato un esito dubbio. Dopo la pausa invernale ilriprenderà sabato il suo cammino innel match fissato contro il Mainz. SportFace.

