Amici 21, un concorrente era già comparso nel talent (Di lunedì 3 gennaio 2022) Amici 21, uno dei ballerini di quest’anno era già salito sul palco della trasmissione. Oggi il suo ruolo non è solo di comparsa Dario Schirone è uno dei giovani dell’edizione di Amici di quest’anno che sta inseguendo il proprio sogno. Il suo è di diventare un ballerino professionista. Originario di Lizzano, nel Tarantino, è del 2004 quindi quest’anno diventerà maggiorenne. Amici 21 (foto Facebook)Come gli altri concorrenti anche nelle diversi disipline, Dario balla fin da bambino e si è sempre dato da fare per realizzare i propri progetti. Non è la prima volta che calca il palco del programma di Maria De Filippi. Nel 2017 uno dei protagonisti di quell’edizione fu Sebastian Melo Taveira. Il giovane arrivò a giocarsi l’edizione in finale e nella coreografia della sua esibizione c’era proprio Dario che faceva parte del ... Leggi su ck12 (Di lunedì 3 gennaio 2022)21, uno dei ballerini di quest’anno era già salito sul palco della trasmissione. Oggi il suo ruolo non è solo di comparsa Dario Schirone è uno dei giovani dell’edizione didi quest’anno che sta inseguendo il proprio sogno. Il suo è di diventare un ballerino professionista. Originario di Lizzano, nel Tarantino, è del 2004 quindi quest’anno diventerà maggiorenne.21 (foto Facebook)Come gli altri concorrenti anche nelle diversi disipline, Dario balla fin da bambino e si è sempre dato da fare per realizzare i propri progetti. Non è la prima volta che calca il palco del programma di Maria De Filippi. Nel 2017 uno dei protagonisti di quell’edizione fu Sebastian Melo Taveira. Il giovane arrivò a giocarsi l’edizione in finale e nella coreografia della sua esibizione c’era proprio Dario che faceva parte del ...

Advertising

mimncgrdrt : @vivereinbilico Concordo con il tuo discorso ma il pubblico di amici è composto per il. 95% da ragazzine che dopo t… - totofaz : @giastevenz Ma sei un collega/concorrente dei miei amici di “Atmosfera” ? - Sogniincorso : @itsgiadaesse Quanto disagio! Fa di più non perché non andava in onda il concorrente diretto e più forte anche sui… - cestlaviemacher : Sicuramente dopo 6 mesi chiusa in una casa vorrà stare tranquilla con la famiglia e gli amici. Però se proprio deve… - anchesefosse09 : Io sono Giulia , e tu ? -