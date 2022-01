A Milano centinaia di famiglie in coda coi bambini per il vaccino: attesa in Fiera di due ore (Di lunedì 3 gennaio 2022) Code lunghissime di diverse ore si registrano oggi a Milano al centro vaccinale allestito nei padiglioni della Fiera e dedicato ai bambini di età compresa fra i 5 e gli 11 anni. Tantissime le famiglie in coda con i loro figli già in viale Scarampo, ancor prima di accedere alle zone di attesa, sempre all’aperto, della struttura gestita da Policlinico Milano e Regione Lombardia. Prima di accedere all’interno dei padiglioni per la registrazione, il triage e l’inoculazione, registrate attese al freddo anche di circa due ore. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 gennaio 2022) Code lunghissime di diverse ore si registrano oggi aal centro vaccinale allestito nei padiglioni dellae dedicato aidi età compresa fra i 5 e gli 11 anni. Tantissime leincon i loro figli già in viale Scarampo, ancor prima di accedere alle zone di, sempre all’aperto, della struttura gestita da Policlinicoe Regione Lombardia. Prima di accedere all’interno dei padiglioni per la registrazione, il triage e l’inoculazione, registrate attese al freddo anche di circa due ore. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

