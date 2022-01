Una baraonda Juventus-Napoli: quanti indisponibili per Covid (Di domenica 2 gennaio 2022) Mancano ormai quattro giorni all’attesissimo big match dell’Allianz Stadium tra Juventus e Napoli. Purtroppo la variante Omicron del Covid-19 sta colpendo tantissime persone, compresi i calciatori ed in vista della partita, in programma giovedì 6 gennaio, ci saranno molte assenze, soprattutto nel club di De Laurentiis. Difatti, mister Spalletti ha solamente dieci giocatori di movimento disponibili, tra questi: oltre a Ospina e Meret tra i pali, Di Lorenzo, Juan Jesus, Rrahmani, Ghoulam, Zanoli (per la difesa); Demme, Lobotka e Zielinski (per il centrocampo); Mertens e Politano (per l’attacco). Si resta, inoltre, in attesa di capire meglio quali siano le condizioni di Lorenzo Insigne ed Fabian Ruiz, e il risultato dei tamponi eseguiti a Petagna e Malcuit (entrambi in isolamento per essere stati a contatto stretto con positivi). Come ... Leggi su optimagazine (Di domenica 2 gennaio 2022) Mancano ormai quattro giorni all’attesissimo big match dell’Allianz Stadium tra. Purtroppo la variante Omicron del-19 sta colpendo tantissime persone, compresi i calciatori ed in vista della partita, in programma giovedì 6 gennaio, ci saranno molte assenze, soprattutto nel club di De Laurentiis. Difatti, mister Spalletti ha solamente dieci giocatori di movimento disponibili, tra questi: oltre a Ospina e Meret tra i pali, Di Lorenzo, Juan Jesus, Rrahmani, Ghoulam, Zanoli (per la difesa); Demme, Lobotka e Zielinski (per il centrocampo); Mertens e Politano (per l’attacco). Si resta, inoltre, in attesa di capire meglio quali siano le condizioni di Lorenzo Insigne ed Fabian Ruiz, e il risultato dei tamponi eseguiti a Petagna e Malcuit (entrambi in isolamento per essere stati a contatto stretto con positivi). Come ...

