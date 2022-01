Ronaldo positivo al Covid | il brasiliano già in isolamento

(Di domenica 2 gennaio 2022), ore presidente del Cruzeiro, è risultatoal-19. Le sue condizioni sono però buone: le ultime Altra positività nel mondo del calcio. L’ex attaccantedell’Inter,, è risultato infattial-19. Il neo presidente del Cruzeiro è però in buone condizioni anche se presenta lievi sintomi. Il “Fenomeno” si trova già in. L'articolo proviene da Calcio News 24.

ha lievi sintomi, ma è in buone condizioni ed è già in isolamento. Lo riporta l'agenzia LaPresse.Lievi sintomi e buone condizioni di salute per il nuovo patron del club di Belo Horizonte BELO HORIZONTE (BRASILE) - Il Cruzeiro ha annunciato la positività al Covid - 19 di. Il Fenomeno ha lievi sintomi, ma è in buone condizioni di salute ed è in isolamento, secondo quanto reso noto dal club brasiliano che da pochi giorni ha proprio nell'ex attaccante il nuovo ...