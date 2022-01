Messa in Tv oggi domenica 2 gennaio 2022: orari, canale e diretta streaming (Video) (Di domenica 2 gennaio 2022) Messa in tv domenica 2 gennaio 2022. E’ iniziato, finalmente, il nuovo anno, ma le vecchie abitudini non cambiano. Ebbene sì, come ogni domenica, in quest’articolo tutti i fedeli, che desiderano seguire la Messa in televisione, troveranno il programma completo. Insomma: dove guardare la Messa in tv oggi domenica 2 gennaio? Chi vuole troverà tutte le funzioni religiose in calendario per oggi, domenica 2 gennaio 2022. Alle 10.55 su Rai 1 ci sarà la Santa Messa in onda dalla Chiesa del Gesù di Roma. Poi, alle 12 ci sarà la Recita dell’Angelus di Papa Francesco in diretta da Piazza San Pietro. Per tutti i telespettatori ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 2 gennaio 2022)in tv. E’ iniziato, finalmente, il nuovo anno, ma le vecchie abitudini non cambiano. Ebbene sì, come ogni, in quest’articolo tutti i fedeli, che desiderano seguire lain televisione, troveranno il programma completo. Insomma: dove guardare lain tv? Chi vuole troverà tutte le funzioni religiose in calendario per. Alle 10.55 su Rai 1 ci sarà la Santain onda dalla Chiesa del Gesù di Roma. Poi, alle 12 ci sarà la Recita dell’Angelus di Papa Francesco inda Piazza San Pietro. Per tutti i telespettatori ...

