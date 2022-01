Italia-Australia in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Atp Cup 2022 (Di domenica 2 gennaio 2022) L’Italia esordirà contro l’Australia, nel contesto dell’Atp Cup 2022, primo stimolante appuntamento con il tennis professionistico per alcuni tra i migliori atleti al mondo. A difendere i colori azzurri Matteo Berrettini e Jannik Sinner, determinati ad archiviare la pratica già dopo i primi due singolari. Un’impresa non facilissima contro i padroni di casa aussie, pronti a schierare James Duckworth e Alex De Minaur. Azzurri comunque favoriti per il successo all’esordio, con Francia e Russia a seguire come scontri spettacolari e importanti in vista delle semifinali. Concreta possibilità, inoltre, di vedere all’opera Fabio Fognini e Simone Bolelli in doppio, super coppia. SEGUI IL LIVE I GIOCATORI DI TUTTE LE SQUADRE I GIRONI PROGRAMMA, DATE, ORARI CALENDARIO Italia Italia-Australia ... Leggi su sportface (Di domenica 2 gennaio 2022) L’esordirà contro l’, nel contesto dell’Atp Cup, primo stimolante appuntamento con il tennis professionistico per alcuni tra i migliori atleti al mondo. A difendere i colori azzurri Matteo Berrettini e Jannik Sinner, determinati ad archiviare la pratica già dopo i primi due singolari. Un’impresa non facilissima contro i padroni di casa aussie, pronti a schierare James Duckworth e Alex De Minaur. Azzurri comunque favoriti per il successo all’esordio, con Francia e Russia a seguire come scontri spettacolari e importanti in vista delle semifinali. Concreta possibilità, inoltre, di vedere all’opera Fabio Fognini e Simone Bolelli in doppio, super coppia. SEGUI IL LIVE I GIOCATORI DI TUTTE LE SQUADRE I GIRONI PROGRAMMA, DATE, ORARI CALENDARIO...

