In lacrime per Leonello Giorgetti, grande cuore di scout: è stato anche educatore alla Lega del Filo d'Oro (Di domenica 2 gennaio 2022) OSIMO - Capodanno scosso a Osimo dalla notizia della morte di Leonello Giorgetti, 52 anni, conosciuto per il suo grande cuore e l'attività di assistenza ai più deboli e di formazione dei giovani. ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 2 gennaio 2022) OSIMO - Capodanno scosso a Osimo dnotizia della morte di, 52 anni, conosciuto per il suoe l'attività di assistenza ai più deboli e di formazione dei giovani. ...

Advertising

Pontifex_it : Dio è nato bambino per spingerci ad avere cura degli altri. Il suo amore disarmato e disarmante ci ricorda che il t… - MarioManca : Quante lacrime per la commozione di Emma Watson, Rupert Grint e Daniel Radcliffe quando hanno finito le riprese. Pe… - bethyyonekura : @LauraPausini Sono mani bagnate Sono lacrime uscite Ho paura e non temo Questo cambio di tempo Per natura mi sping… - bethyyonekura : Mi fotografi adesso Ho paura e ti amo E per questo ci sono Sono mani bagnate Sono lacrime uscite Ho paura e non te… - DiegoeTini89 : RT @Pontifex_it: Dio è nato bambino per spingerci ad avere cura degli altri. Il suo amore disarmato e disarmante ci ricorda che il tempo ch… -