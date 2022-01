Iervolino annuncia | “Valuteremo le soluzioni migliorative”

Leggi su rompipallone

(Di domenica 2 gennaio 2022) Salvatore, dopo aver salvato la Salernitana, è già al lavoro per migliorare la società campana. Il neo-presidente si è lasciato a una lunga intervista per Tuttosalernitana.com, toccando subito l’argomento allenatore: “Confermare Colantuono o richiamare Castori? Lasciamo lavorare proseguire con serenità l’operato degli addetti ai lavori. A stretto giro opereremo le necessarie integrazioni e/o sostituzioni.“ Colantuono Salernitanaha anche parlato di mercato, dove proverà a migliorare la squadra. “Nei prossimi giornileda apportare. Il mercato di gennaio è difficile e costoso e per questo vanno operate scelte giuste e opportune. Decideremo a breve chi saranno gli ...