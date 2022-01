Grande Fratello VIP 6, si apre un caso canna-gate? Cosa sta succedendo (Di domenica 2 gennaio 2022) Dobbiamo fare un salto di ormai 4 anni per andare a pescare una vicenda che in queste ore è tornata magicamente alla ribalta per il GF VIP. All’Isola dei Famosi 2018 Francesco Monte e diversi concorrenti del reality show di quell’anno vennero coinvolti nel famigerato caso del ‘canna-gate’. Quante puntate vennero movimentate! quante trasmissioni se ne occuparono! e quante polemiche ne seguirono! Anche la casa più spiata sta cadendo nello stesso caso? Il dubbio nasce soprattutto dal parlare che sta ruotando attorno a Barù, il nipote di Costantino della Gherardesca. Fin dai primi giorni di permanenza in casa l’uomo ha lasciato intendere di essere un’anima libera, senza censure. La dice lunga una chiacchierata dello scorso 22 dicembre con Eva Grimaldi e Jessica Selassiè: “Senti, mi faccio le canne da quando ho 14 anni, ... Leggi su cityroma (Di domenica 2 gennaio 2022) Dobbiamo fare un salto di ormai 4 anni per andare a pescare una vicenda che in queste ore è tornata magicamente alla ribalta per il GF VIP. All’Isola dei Famosi 2018 Francesco Monte e diversi concorrenti del reality show di quell’anno vennero coinvolti nel famigeratodel ‘’. Quante puntate vennero movimentate! quante trasmissioni se ne occuparono! e quante polemiche ne seguirono! Anche la casa più spiata sta cadendo nello stesso? Il dubbio nasce soprattutto dal parlare che sta ruotando attorno a Barù, il nipote di Costantino della Gherardesca. Fin dai primi giorni di permanenza in casa l’uomo ha lasciato intendere di essere un’anima libera, senza censure. La dice lunga una chiacchierata dello scorso 22 dicembre con Eva Grimaldi e Jessica Selassiè: “Senti, mi faccio le canne da quando ho 14 anni, ...

