Daniel Craig ha ricevuto la stessa onorificenza di James Bond dalla Regina Elisabetta II (Di domenica 2 gennaio 2022) Daniel Craig come James Bond: l'anno nuovo si è aperto con lo stesso riconoscimento della sua controparte cinematografica per l'attore di 007. La realtà che imita l'arte: Daniel Craig ha ricevuto la stessa onorificenza del suo celebre personaggio cinematografico, James Bond, in occasione dei New Years Honours assegnati dalla Regina Elisabetta II. Proprio come la spia nata dalla fantasia di Ian Fleming, l'attore Daniel Craig ha ricevuto nelle scorse ore il titolo di Companion in The Order of St Michael and St George (CMG) per il contributo dato finora nell'industria cinematografica.

