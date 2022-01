CorSport: Lazio, Luiz Felipe ha dato la sua disponibilità per la Nazionale, ma serve prima il rinnovo (Di domenica 2 gennaio 2022) Il Corriere dello Sport scrive che il difensore della Lazio, Luiz Felipe, ha dato il suo ok alla Figc per la partecipazione alla Nazionale italiana. Il ct, Roberto Mancini, potrebbe convocarlo a gennaio per partecipare allo stage di Coverciano. “Possiede il passaporto italiano ed ha appena dato la propria disponibilità alla Figc, che aveva provato a coinvolgerlo già nel 2019 con l’Under 21, quando il brasiliano (attratto dalle Olimpiadi di Tokyo, poi saltate), ci ripensò in extremis. Ora Mancini lo ha rimesso nel mirino e sembra intenzionato a convocarlo per lo stage di fine gennaio a Coverciano”. “Resta un passaggio formale per completare la pratica, il più sembra fatto, purché il mercato non lo allontani dalla Serie A”. È infatti in discussione il suo ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 2 gennaio 2022) Il Corriere dello Sport scrive che il difensore della, hail suo ok alla Figc per la partecipazione allaitaliana. Il ct, Roberto Mancini, potrebbe convocarlo a gennaio per partecipare allo stage di Coverciano. “Possiede il passaporto italiano ed ha appenala propriaalla Figc, che aveva provato a coinvolgerlo già nel 2019 con l’Under 21, quando il brasiliano (attratto dalle Olimpiadi di Tokyo, poi saltate), ci ripensò in extremis. Ora Mancini lo ha rimesso nel mirino e sembra intenzionato a convocarlo per lo stage di fine gennaio a Coverciano”. “Resta un passaggio formale per completare la pratica, il più sembra fatto, purché il mercato non lo allontani dalla Serie A”. È infatti in discussione il suo ...

