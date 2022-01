Corsa ai vaccini | lunghe file negli hub di tutta Italia

(Di domenica 2 gennaio 2022) Il Lazio, da domani in zona gialla insieme a mezza, prova ad accelerare sul fronte vaccinazioni con i primi open day dell’anno. Presso l’hub Acea, in zona Piramide,si sono create tra i cittadini in attesa di ricevere l’iniezione. “L’argine ad Omicron è la vaccinazione; anche per questo si è deciso, grazie alla disponibilità delle strutture di AIOP Lazio di procedere domenica 9 gennaio all’open day in 14 strutture anche per chi ha fatto la seconda dose a distanza di 120 giorni”, comunica l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Molte centinaia di persone sono state la domenica in coda a Napoli alla Mostra d’oltremare e alla Fagianeria di Capodimonte per sottoporsi al vaccino contro il Covid. Le code sono state moltocome all’inizio della campagna vaccinale. L’elevato ...

... il 10% dei non vaccinati ha fatto la prima dose Vaccino, Bassetti: "Solo ieri ho ricoverato 8 No - Vax" Covid, via dal 16 dicembre ai vaccini sui bambini. La guida dell'Iss che smonta le fake news. Roma. I contagi corrono in Italia come nel resto d'Europa. E mentre le restrizioni aumentano un po' ovunque le Messe restano 'libere' dalla certificazione. "Il Green Pass non è richiesto per partecipa... Per quanto riguarda la mortalità è ancora presto, non abbiamo dati sufficienti, ma ci aspettiamo una riduzione simile». L'obbligo vaccinale «è una scelta che spetta alla politica perché non ha valenze...